Экономика

Mockva.ruMockva.ruПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законопроектов о создании в Арктике особого режима работы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.
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