Экономика
Mockva.ruПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законопроектов о создании в Арктике особого режима работы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.
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Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству
Парламентская газетавчера в 12:55
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Экономика
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Госдума приняла во втором чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием - их список будет определять ЦБ.
РИА Новости 07:06
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Культура
Видеосервис Wink представляет уникальный абонемент «Киноман»
Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Происшествия
Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы
Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 10:14
Политика
США введут дополнительные санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»
Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
Интерфакс 10:25
Политика
Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США
Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
МонаВиста 04:56
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
Госдума разрешила сплошную рубку леса на Байкале ради БАМа
Список объектов, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки, определит правительство.
Snob.ru 09:57
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Здоровье
Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РИА Новости 08:23
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса
Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.
REGNUM 04:25
Происшествия
В Хабаровске возобновились массовые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала
Сегодня, 15 июля, в Хабаровске продолжаются акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
FreeNews-Volga 08:53
Футбол
Аршавин признался, что хочет стать президентом «Зенита»
Metaratings 10:04