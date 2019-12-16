Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Газета.Ru10:56

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

RT на русском07:33

Путин подписал закон о запрете на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Коммерсантъ07:37

Путин подписал закон о временном запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ

РБК08:01

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Известия07:32

Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

РИА Новости07:16

Путин подписал закон о временном запрете на выезд из России для экс-сотрудников ФСБ

ТАСС06:53
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Политика

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