с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Экономика Правительство решает, как помочь 10 самым бедным регионам России Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Происшествия В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.

Политика Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Армия и оружие США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.

Экономика Медведев потребовал отменить банковский роуминг Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Культура «Дылды», «Содержанки» и «Шторм» отправятся в Канны Зрители смотрят сейчас на канале СТС сериал с Павлом Деревянко "Дылды" и не подозревают, что эта легкая комедия вполне серьезно будет представлена на грядущем рынке контента в Каннах MIPCOM.