Политика
КоммерсантъПутин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Газета.Ru10:27
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
ТК Звезда 11:53
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
RT на русском 11:14
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Экономика
Правительство решает, как помочь 10 самым бедным регионам России
Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны.
REGNUM вчера в 09:27
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Общество
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
РИА Новости вчера в 04:26
Культура
«Дылды», «Содержанки» и «Шторм» отправятся в Канны
Зрители смотрят сейчас на канале СТС сериал с Павлом Деревянко "Дылды" и не подозревают, что эта легкая комедия вполне серьезно будет представлена на грядущем рынке контента в Каннах MIPCOM.
Российская газета 10:26
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН вчера в 02:53
Авто
В транспортном налоге произойдут изменения
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11:12