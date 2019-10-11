Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Газета.Ru10:27

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