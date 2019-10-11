с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.

Политика В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Политика Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2 В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».

Общество Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Религия Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.

Происшествия Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.

Финансы Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.

Наука Названа специфика выбора партнера в разных странах Ученые из ТюмГУ совместно с иностранными коллегами назвали специфику выбора романтического партнера в разных странах.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Армия и оружие На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Общество Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.

Гаджеты Intel прекращает производство своих самых забавных процессоров Omni-Path использовалась Intel в том числе в процессорах, и такие CPU выглядят весьма забавно, так как имеют дополнительный разъём.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Происшествия В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Политика Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ По итогам Саммита заседатели примут документ ― Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную главой Туркменистана.

Армия и оружие Турция начала военную операцию в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайп Эрдган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирийской Арабской Республике.

Экономика «Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.