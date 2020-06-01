с чего всё началось

Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

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