Политика
REGNUMПутин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
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"Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.РИА Новости11:42
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Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Политика
На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»
Вашингтон, 1 июня 2020, 15:17 — REGNUM Украине и международным партнёрам следует возобновить переговоры в «Будапештском формате», заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 31 мая в своей статье на страницах издания Atlantic Counsil.
REGNUM 08:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Экономика
Банк «Россия» предлагает сезонный вклад «Алые паруса»
Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 30 мая в 15:47
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Областная газета вчера в 13:55
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как подросли его дети
Артист признался, что его полуторагодовалая дочь, несмотря на маленький возраст, уже показывает характер и даже пытается воспитывать старшего брата, подстраивая его под свои интересы.
Bimru.ru 08:40
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В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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Шоу-бизнес
Честное фото без косметики опубликовала Глюкоза
Подписчики пришли в восторг от честного снимка Глюкозы, сделанного без фильтров и не отредактированного в фотошопе.
Privet-Rostov.ru 01:22
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28