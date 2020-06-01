Политика

REGNUMREGNUMПутин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
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"Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении
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РИА Новости11:42

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Президент подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции

Вести.Ru12:00

Путин подписал указ о голосовании по поправкам к Конституции

Коммерсантъ11:58

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

RT на русском11:43

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новости11:42

Путин подписал указ о голосовании по Конституции

Lenta.ru11:42

Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

ЗакC.Ру11:40

Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля

ТАСС11:57
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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РБК вчера в 23:00
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Политика

На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»

Вашингтон, 1 июня 2020, 15:17 — REGNUM Украине и международным партнёрам следует возобновить переговоры в «Будапештском формате», заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 31 мая в своей статье на страницах издания Atlantic Counsil.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Общество

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Общество

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RT на русском 06:43
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 30 мая в 15:47
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Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Общество

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Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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