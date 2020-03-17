Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Европе не осталось стран без коронавируса Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.

Политика Крым временно закрывает границу с Украиной Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Наука Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.

Общество Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.