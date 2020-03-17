Коронавирус
КоммерсантъПутин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Игры
«Одна из лучших jRPG в истории»: пресса высоко оценила Persona 5 Royal
До релиза «королевского» издания Persona 5 остаётся две недели. Однако игровые издания уже опубликовали рецензии Persona 5 Royal.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Теннис
«Ролан Гаррос» из-за коронавируса перенесен на конец сентября
Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Происшествия
На Украине зафиксирован второй смертельный случай от коронавируса
Напомним, по состоянию на 17 марта на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров
Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Общество
За сутки почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом
Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Футбол
Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.