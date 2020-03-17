Коронавирус
ВедомостиПутин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:26
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Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Экономика
На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах
Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Шоу-бизнес
Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву
Тарасовы крестили свою месячную дочь Еву в одном из храмов столицы. После этого они устроили пышный праздник дома.
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Спорт
«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Сверхманевренность F-22 попала на видео
В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Шнуров в стихах ответил на призыв не скупать продукты в супермаркетах
Музыкант затронул тему скупки россиянами продуктов в супермаркете и последующего призыва властей не тратить деньги зря.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Политика
В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской
Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Общество
В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом
В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
Общество
Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Политика
Байден победил на праймериз во Флориде, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии, уверенно выиграл праймериз во Флориде, прогнозирует телеканал CNN.
Культура
Международный кинофестиваль в Якутске перенесли
Как сообщила через свой телеграм-канал вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, проведение международного кинофестиваля переносится.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Политика
С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев
Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Армия и оружие
РЭБ заблокировали разведку кораблей НАТО у берегов Крыма
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблокировали разведывательную деятельность кораблей НАТО в Черном море в районе Крыма.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.