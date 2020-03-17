Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
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Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:26

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:53

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 14:17

Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 14:15

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русскомвчера в 15:53

ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

РБКвчера в 17:41

Путин подписал указ о дате проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию

Znak.comвчера в 13:54
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Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport вчера в 11:06
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс вчера в 14:45
Экономика

На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах

Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Байкал24 вчера в 23:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву

Тарасовы крестили свою месячную дочь Еву в одном из храмов столицы. После этого они устроили пышный праздник дома.
Woman.ru 16 марта в 12:40
Авто

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Автоновости дня 16 марта в 06:44
Спорт

«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Чемпионат вчера в 16:57
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:24
Армия и оружие

Сверхманевренность F-22 попала на видео

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Шнуров в стихах ответил на призыв не скупать продукты в супермаркетах

Музыкант затронул тему скупки россиянами продуктов в супермаркете и последующего призыва властей не тратить деньги зря.
URA.Ru вчера в 19:13
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 10:37
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru вчера в 08:28
Общество

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом

В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
УралПолит.Ru вчера в 08:18
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Политика

Байден победил на праймериз во Флориде, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии, уверенно выиграл праймериз во Флориде, прогнозирует телеканал CNN.
РИА Новости вчера в 20:17
Культура

Международный кинофестиваль в Якутске перенесли

Как сообщила через свой телеграм-канал вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, проведение международного кинофестиваля переносится.
Якутия Daily вчера в 23:29
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 16 марта в 07:59
Политика

С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев

Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Победа 26 16 марта в 16:07
Армия и оружие

РЭБ заблокировали разведку кораблей НАТО у берегов Крыма

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблокировали разведывательную деятельность кораблей НАТО в Черном море в районе Крыма.
Москва 24 16 марта в 00:08
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 05:46
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Piter.tv вчера в 12:25
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
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