Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

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