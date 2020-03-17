Коронавирус
ИнтерфаксПутин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
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Чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения.
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Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Китай завершил испытания препарата от коронавируса
В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Политика
Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери
Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Экс-советник ООН заявил, что коронавирус был создан в США в 2015 году
Как отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, на эта коронавирусная инфекция действительно была выведена в США, причем произошло это пять ле назад в уже упомянутом Форте Детрик.
Здоровье
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Происшествия
В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус
Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
Происшествия
В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом
В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Политика
Путин попросил отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
В Тюменской области введен режим повышенной готовности
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление регионального правительства, в котором ввел режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Политика
ЛДПР предложила досрочно лишить полномочий депутата Катасонова
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном лишении полномочий депутата Сергея Катасонова за нарушением им правил карантина.