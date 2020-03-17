Чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения.

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Политика Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Китай завершил испытания препарата от коронавируса В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.

Общество Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.

Политика Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Общество Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Политика Экс-советник ООН заявил, что коронавирус был создан в США в 2015 году Как отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, на эта коронавирусная инфекция действительно была выведена в США, причем произошло это пять ле назад в уже упомянутом Форте Детрик.

Происшествия В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.

Общество Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Общество В Тюменской области введен режим повышенной готовности Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление регионального правительства, в котором ввел режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).