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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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