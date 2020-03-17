Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Экономика Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Политика Белоусов: власти России могут ввести ограничения на экспорт РИА Новости / Александр Астафьев Власти России могут ввести ограничения на экспорт товаров, если возникнет такая необходимость, сейчас же ее нет.

Политика Путин посетил центр по мониторингу коронавируса Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Политика Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Футбол Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Испытания вакцины от коронавируса начались в США Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.

Технологии Запущена новая интерактивная кадастровая карта РФ Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили Публичную кадастровую карту страны, которая содержит общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Здоровье Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.

Экономика S&P предсказало глобальную рецессию Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.