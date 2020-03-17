Коронавирус
ИнтерфаксПутин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
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Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Армия и оружие
Пентагон и Lockheed поссорились из-за F-35
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Политика
Белоусов: власти России могут ввести ограничения на экспорт
РИА Новости / Александр Астафьев Власти России могут ввести ограничения на экспорт товаров, если возникнет такая необходимость, сейчас же ее нет.
Политика
Путин посетил центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами.
Общество
В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом
В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Футбол
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Общество
В АКОРТ оценили размер запасов продуктов в магазинах
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Энергетика
Цены на нефть отыграли несколько процентов
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Испытания вакцины от коронавируса начались в США
Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Технологии
Запущена новая интерактивная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили Публичную кадастровую карту страны, которая содержит общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии
Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию
Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite
Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.