Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
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Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

ТАСС10:24

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Интерфакс10:02

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса

Ведомости10:14

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Российская газета09:58

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

RT на русском09:55

Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

РБК09:53

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Коммерсантъ10:00
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Экономика

Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса

Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Газета.Ru 01:38
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

Пентагон и Lockheed поссорились из-за F-35

Российская газета 07:00
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Политика

Белоусов: власти России могут ввести ограничения на экспорт

РИА Новости / Александр Астафьев Власти России могут ввести ограничения на экспорт товаров, если возникнет такая необходимость, сейчас же ее нет.
РЕН ТВ 10:30
Политика

Путин посетил центр по мониторингу коронавируса

Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами.
РИА Новости 07:18
Общество

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом

В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
УралПолит.Ru 08:18
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera 10:50
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Футбол

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Чемпионат 09:14
Общество

В АКОРТ оценили размер запасов продуктов в магазинах

Ореанда-Новости 03:18
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Энергетика

Цены на нефть отыграли несколько процентов

Росбалт 00:48
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Известия 08:26
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Ридус 15 марта в 20:09
Технологии

Запущена новая интерактивная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили Публичную кадастровую карту страны, которая содержит общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Piter.tv 09:13
Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии

Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.
ТАСС 10:38
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию

Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
РБК 10:36
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite

Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Astera вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
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