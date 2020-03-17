Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
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Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

ТАСС10:24

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Интерфакс10:02

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса

Ведомости10:14

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Российская газета09:58

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

RT на русском09:55

Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

РБК09:53

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Коммерсантъ10:00
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
РИА Новости 14:41
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Известия 08:26
Футбол

Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

Футболист сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
РИА Новости 14:42
Общество

Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 13:48
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Армия и оружие

США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов приняло решение отменить крупномасштабные учения «African Lion 2020».
Военное дело 09:38
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек

Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.
Life.ru 15 марта в 21:48
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
News.ru 14:21
Политика

МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
iReactor 12:49
Общество

В России начали испытания вакцины от коронавируса

Исследователи из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о старте испытаний вакцины против COVID-19.
Live24 10:39
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Кино

Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса

Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
Игромания.ру 13:33
Авто

Украинский ЗАЗ начал выпускать российские «Лады»

Вполне вероятно, что хозяева решили возродить легендарный ЗАЗ, который, не смотря на все перепетии в украинской экономике, смог сохранить многие свои функциональности.
HotGeo вчера в 11:59
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенничествах, связанных с коронавирусом

Еще более месяца назад в Смоленской епархии РПЦ предупредили местных жителей о появлении интернет-мошенников, которые предлагали гражданам приобрести "амулеты" и "чудодейственные маски", якобы помогающие не заразиться коронавирусом, и рекомендовали "усилить их действие освещением в церкви".
Новые Известия 11:19
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Киберспорт

Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Чемпионат 06:15
Общество

Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.
РИА Новости 09:35
Политика

Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
РИА Новости 13:47
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Армия и оружие

Пентагон признал бесполезность дрона MQ-9 Reaper против России и КНР

Российская газета вчера в 06:45
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Live24 11:39
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Live24 02:39
Политика

Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
Вестник Кавказа 06:25
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