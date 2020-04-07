Коронавирус
ВедомостиПутин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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с чего всё началось
Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил "произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года".ТАСС12:27
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Наука
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Политика
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Общество
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Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
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Общество
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Футбол
«Реал» не планирует возвращать Роналду
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Экономика
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
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Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
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Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.