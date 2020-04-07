с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

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Политика Бывшего президента Эквадора заочно приговорили к тюремному сроку Кито, 7 апреля 2020, 21:09 — REGNUM Восемь лет тюрьмы назначены судом в качестве наказания бывшему эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа, пишет 7 апреля El Universo.

Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.

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Общество «Спортмастер» временно закрывает магазины Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.

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