с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

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