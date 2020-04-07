с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.

Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

Киберспорт Благодаря Valorant обновлен рекорд Twitch по пиковому онлайну Предыдущий пиковый онлайн составлял 3,98 млн человек. Рекорд удалось обновить во многом благодаря новому шутеру от Riot Games — Valorant.