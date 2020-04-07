Коронавирус
ВедомостиПутин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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с чего всё началось
Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил "произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года".ТАСС12:27
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Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус
За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
Общество
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Космос
Телескоп NASA будет искать планеты за пределами Солнечной системы
У NASA появился прибор для произведения инфракрасной съемки.
Происшествия
Асфальт снова треснул на Холмском перевале
Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Киберспорт
Благодаря Valorant обновлен рекорд Twitch по пиковому онлайну
Предыдущий пиковый онлайн составлял 3,98 млн человек. Рекорд удалось обновить во многом благодаря новому шутеру от Riot Games — Valorant.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Хоккей