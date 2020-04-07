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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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с чего всё началось
Согласно документу, текст которого опубликован
 на сайте Кремля, Путин постановил "произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года".
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