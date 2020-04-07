Коронавирус
ВедомостиПутин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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с чего всё началось
Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил "произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года".ТАСС12:27
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Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Армия и оружие
Французы восхитились российским истребителем пятого поколения
Автор материала обратил внимание на видео, опубликованное российским военным ведомством, на котором демонстрируется испытательный полет истребителя пятого поколения Су-57.
Авто
В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа
В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Общество
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Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Кино
Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»
Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Армия и оружие
Стрелков заявил, что Россия могла победить Украину без применения силы
В эфире программы «Момент истины», которую можно увидеть на YouTube, он рассказал, что Москва упустила возможность победить Киев без использования силы.
Наука
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса.
Общество
Спрогнозирован срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова спрогнозировала срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса
В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут авто с похитителями 3-летней девочки
По словам очевидцев, девочка сопротивлялась и кричала.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово увольняются из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Общество
В Подмосковье возобновят работу автомойки и салоны красоты
В Московской области в условиях пандемии коронавируса работу смогут возобновить салоны красоты, автомойки, промышленные и другие предприятия, но при соблюдении санитарных норм, которые препятствуют распространению инфекции.
Политика
Мантуров заявил о производстве в РФ лекарств для борьбы с COVID-19
В России налажено производство полного цикла 14 из 17 препаратов для борьбы с COVID-19, рекомендованных Минздравом.
Экономика
Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.