Общество
Город+Семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей
Государственные единовременные выплаты на детей до 16 лет продлены на июль. Российские семьи получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Тем, кто уже подавал заявление на выплату в июне, деньги переведут автоматически.
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REGNUM 02:09
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Проворовавшийся бывший петербургский чиновник получил условный срок
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Lenta.ru 10:10
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Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной
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Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
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Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Интерфакс 09:45
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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Политика
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Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
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Гутерреш призвал Израиль и Палестину к диалогу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями.
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Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
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Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Политика
Посол России рассказал о реакции в Германии на статью Путина
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
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