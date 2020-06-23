Государственные единовременные выплаты на детей до 16 лет продлены на июль. Российские семьи получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Тем, кто уже подавал заявление на выплату в июне, деньги переведут автоматически.

Семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей

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