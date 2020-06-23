Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом. Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

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