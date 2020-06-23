Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом. Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Брянские семьи с детьми получат в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка

Труд (Клинцовский район)15:06

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

РИА Новости13:19

В июле на детей до 16 лет автоматически дадут еще по десять тысяч рублей

Невские Новости10:42

Новое обращение Путина к россиянам прозвучало 23 июня в прямом эфире

Эпиграф11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,6K
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
137
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
1,7K
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
467
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
940
Происшествия

На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека

Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
Газета.Ru 07:57
Общество

Умер бывший сенатор Совфеда Евгений Тарло

Евгений Тарло представлял интересы исполкома Тамбовской области в Совете Федерации с 2007 по 2015 годы.
Актуальные Новости 06:50
142
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
498
Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
4,1K
Политика

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
30
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
17
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,9K
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,7K
Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Вести.Ru 15:17
1
Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
523
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
69
Наука

Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии

ИнфоСМИ 14:34
3
Футбол

Прядкин заявил, что текущий регламент РПЛ будет дорабатываться

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
ТАСС Спорт 14:05
Общество

Ивановским ресторанам и кафе разрешили работать на открытых верандах

В указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» внесен ряд изменений.
Слухи и Факты 12:39
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
29
Хоккей

«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше

Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат 12:35
Игры

10 различных пистолетов добавляется в игру The Witcher 3 новым модом

ИнфоСМИ 13:04
4
Энергетика

США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России

По прогнозам администрации США, Польша избавится от «энергетической зависимости» от России в 2022 году, общий объем контрактов страны на американский СПГ уже достиг 50 млрд долларов.
Взгляд.ру 14:08
1
Здоровье

Коронавирус в Воронеже 23 июня: +197 заболевших, жуткая безработица и корпус у новой больницы

Актуальные цифры 23 июня оперативный штаб Воронежской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 197 новых зараженных людях Covid-19.
Блокнот Воронеж 13:03
2
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
2
Политика

Медведчук рассказал, как Киев препятствует посещению парада в Москве

Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве.
News.ru 15:15
2
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
435
Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное