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ТАССТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Президент подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Российская газета12:45

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

RT на русском12:44

На выплаты семьям с детьми до 16 лет направят более 270 млрд руб

РБК13:44

Путин подписал указ о новых выплатах на детей в размере 10 тысяч рублей

Газета.Ru12:41

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Известия12:34

ПФР беззаявительно перечислит выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет

ТАСС12:53

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Lenta.ru12:49
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Газета.Ru вчера в 08:25
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Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
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Происшествия

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Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
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Неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге

Неизвестные в Екатеринбурге совершили обстрел трамвая, в результате чего пострадала пассажирка.
Газета.Ru 13:40
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Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
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Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Общество

Скончался заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Кызыл, 23 июня 2020, 17:00 — REGNUM Верховный лама Тувы камбы-лама Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован в республиканскую больницу с COVID-19, скончался.
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

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В Кремле прокомментировали отставание часов Владимира Путина во время телеобращения к россиянам во вторник, 23 июня.
Профиль 12:58
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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Вучич и Путин обсудили ситуацию в Косове и на Балканах

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по кораблям в Новороссийске

Михаил Жирохов, военный специалист из Украины, сообщил, что новейшая противокорабельная ракета Р-360 «Нептун» способна уничтожить российские боевые судна в Новороссийске.
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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Шоу-бизнес

Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

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На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Экономика

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
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NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

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Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
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Вышел тизер сериала по фильму «Текст»

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Индия решила надавить на Россию ради C-400

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