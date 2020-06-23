Коронавирус
ТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
В соотвествии в документом размер страховой пенсии по старости в следующем году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.
Вести.Ru 07:34
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Происшествия
По словам адвоката Ефремова, дело скоро будет передано в суд
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что дело актера на днях будет передано в суд.
Эхо Москвы 12:38
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края
Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
Российская газета 13:51
Происшествия
Неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге
Неизвестные в Екатеринбурге совершили обстрел трамвая, в результате чего пострадала пассажирка.
Газета.Ru 13:40
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
Кызыл, 23 июня 2020, 17:00 — REGNUM Верховный лама Тувы камбы-лама Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован в республиканскую больницу с COVID-19, скончался.
REGNUM 10:00
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время телеобращения
В Кремле прокомментировали отставание часов Владимира Путина во время телеобращения к россиянам во вторник, 23 июня.
Профиль 12:58
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение.
Городовой 06:50
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Михаил Жирохов, военный специалист из Украины, сообщил, что новейшая противокорабельная ракета Р-360 «Нептун» способна уничтожить российские боевые судна в Новороссийске.
Discover24 21 июня в 02:54
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
Шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
Grazia вчера в 11:26
Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Экономика
Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru вчера в 10:42
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток 11:54
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Кино
Вышел тизер сериала по фильму «Текст»
News.ru 10:24
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16