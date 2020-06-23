Общество
Газета.RuПутин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей от 0 до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с указом, выплата составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка в этой возрастной категории.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
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Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Путин предложил ввести налог для самозанятых по всей стране
Еще 19 регионов ввели у себя подобное налогообложение с 1 января 2020 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Экономика
Налог на прибыль IT-компаний в России снизят с 20% до 3%
Глава государства подчеркнул, что это не временная мера, связанная с пандемией коронавируса, а бессрочное изменение.
Русская Планета вчера в 10:54
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Производство самолета Ил-103 могут организовать в Венгрии
По информации агенства ТАСС, производством одномоторного самолета Ил-103 займется венгерская компания Magnus Aircraft.
Деловое.ТВ вчера в 14:47
Политика
Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом
RuNews24.ru 04:33
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия 21 июня в 16:11
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 22 июня в 02:06
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль 22 июня в 06:57
Общество
Путин продлил выплаты для медработников
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40