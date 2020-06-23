Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей от 0 до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с указом, выплата составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка в этой возрастной категории.
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Путин подписал указ о выплате в июле 10 тыс. руб. на ребенка до 16 лет

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Путин продлил выплаты для медработников

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