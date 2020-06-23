Общество

ТАССТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

RT на русском12:44

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

РИА Новости15:24

Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

Газета.Ru16:10

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

РБК13:36

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Lenta.ru12:49

Путин подписал указ о выплате в июле 10 тыс. руб. на ребенка до 16 лет

Коммерсантъ15:29

ПФР беззаявительно перечислит выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет

ТАСС12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru 16:19
8
Технологии

Японский суперкомпьютер признан лучшим в мире

МИР 24 00:03
27
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
5,2K
Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
117
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
561
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
599
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс вчера в 11:05
1,6K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,3K
Происшествия

Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство

Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
548
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
5,2K
Космос

Москвич выставил на продажу за 87 миллионов рублей осколок космического корабля

Вечерняя Москва 08:44
Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
733
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
1K
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
69
Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
1
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
59
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
367
Технологии

СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина

Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
52
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
913
Авто

NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль

ИА Красная Весна 16:59
1
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
51
Футбол

Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53
2
Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
9
Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
2
Шоу-бизнес

О пьющей компании Ефремова рассказал Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об окружении Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом.
Live24 08:45
206
Энергетика

США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ

Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
3
Финансы

Курс рубля остаётся стабильным

Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым.
REGNUM 03:29
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное