Общество
ТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Космос
Москвич выставил на продажу за 87 миллионов рублей осколок космического корабля
Вечерняя Москва 08:44
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Технологии
СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Авто
NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль
ИА Красная Весна 16:59
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
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Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Шоу-бизнес
О пьющей компании Ефремова рассказал Охлобыстин
Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об окружении Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом.
Live24 08:45
Энергетика
США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ
Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
Финансы
Курс рубля остаётся стабильным
Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым.
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