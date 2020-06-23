Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

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