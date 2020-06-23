Общество

ТАССТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Путин подписал указ о выплате в июле 10 тыс. руб. на ребенка до 16 лет

Коммерсантъ15:29

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Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

RT на русском12:44

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
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В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»

Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru 18:37
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
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Политика

Болтон раскрыл подробности работы над скандальной книгой

По словам бывшего помощника президента, память помогла ему написать другую книгу, посвященную работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Lenta.ru 19:41
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Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
Bimru.ru 10:08
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Армия и оружие

США испытывают истребитель F-35 Lightning как носитель бомбы B61-12

В США представлены первые фотографии истребителей F-35A, сбрасывающих в окрестностях авиабазы Эдвардс (штат Калифорния) инертные ядерные бомбы B61-12.
Газета.Ru 09:23
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Ученые: Ожирение на 30% повышает вероятность старческого слабоумия

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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Наука

В Бразилии учатся выявлять коронавирус по голосу

По словам одного из авторов проекта Марсело Финжера, система изучает человеческую речь, которая записана, к примеру, при телефонном разговоре, и находит нарушения дыхания, свидетельствующие о том, что человеку необходимо оказать срочную медпомощь.
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Экономика

Десятки ювелирных магазинов будут закрыты

Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности.
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Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо чистить cookies хотя бы раз в несколько месяцев.
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Армия и оружие

В Ростове отказались отменять парад Победы

Ранее жители Ростова попросили отменить парад Победы, назначенный на 24 июня.
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Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск

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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

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Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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