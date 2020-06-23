Общество

ТАССТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Путин подписал указ о выплате в июле 10 тыс. руб. на ребенка до 16 лет

Коммерсантъвчера в 15:29

Путин подписал указ о единовременной выплате на детей до 16 лет

РИА Новостивчера в 15:24

Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

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РБКвчера в 13:36

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Lenta.ruвчера в 12:49

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

RT на русскомвчера в 12:44

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

ТАССвчера в 12:41
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Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с оппозицией.
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Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин.
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