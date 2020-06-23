Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Футбол «Барселона» поздравила Месси с днем рождения Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.

Политика «Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 41

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 34

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 620

Политика Россия заверила Мадуро в поддержке в построении диалога с оппозицией Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с оппозицией.

Происшествия Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.

Политика Мурашко оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавируса Клинические испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. 6

Шоу-бизнес Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.

Армия и оружие Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.

Авто Стоимость седана Lada Vesta выросла за полгода на 6,3% Подорожание российского седана Lada Vesta за период с декабря 2019 года по июнь 2020-го оказалось вдвое больше, чем у локализованных Kia Rio и Hyundai Solaris. 15

Биатлон Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. 1