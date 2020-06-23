Общество
ТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Общество
В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Общество
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 06:34
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Политика
Трамп опроверг сообщения о завершении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена.
Коммерсантъ 22 июня в 22:38
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика
В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы
В Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 04:16
Авто
Кроссовер Haval F7x получит в России новый базовый мотор
В Россию приедет более дешевый Haval F7x с новым базовым мотором.
Letnews.ru 22 июня в 11:02
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Политика
Россия заверила Мадуро в поддержке в построении диалога с оппозицией
Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с оппозицией.
Известия 06:32
Политика
Лукашенко на параде Победы назвал Москву столицей Родины
В ответ на благодарные возгласы с трибун лидер соседней страны назвал Москву столицей Родины.
Экономика сегодня 06:20
Наука
Ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида в Крыму
Ученые исследовали 1600 метров пещеры Таврида и провели 3D-съемку.
Телеканал 360° вчера в 04:58
Происшествия
Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе
В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
Evo-rus.com 06:44
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело вчера в 04:12
Общество
Россиянин получил первый «золотой паспорт» Черногории
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
Мурашко оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Известия 06:03
Футбол
Полузащитник Гоча Гогричиани продолжит карьеру в ЦСКА
Полузащитник Гоча Гогричиани подписал контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес
Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона
О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.
Moi-portal.ru 21 июня в 03:14
Армия и оружие
Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта
Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
Интерфакс 05:11
Наука
Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14
Российские специалисты разработали новый материал, который позволит сделать отечественные авиадвигатели куда более надежными.
NewInform 05:08
Авто
Стоимость седана Lada Vesta выросла за полгода на 6,3%
Подорожание российского седана Lada Vesta за период с декабря 2019 года по июнь 2020-го оказалось вдвое больше, чем у локализованных Kia Rio и Hyundai Solaris.
Экономика сегодня 06:50
Биатлон
Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт вчера в 13:39
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06