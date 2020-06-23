Общество
ТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Жительница Нижегородской области 26 лет не выпускала дочь из дома
Жительница деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала из дома свою дочь, которой в этом году исполнилось 42 года.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
РИА Новости 18:41
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Технологии
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, телескоп будет чисто российским, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
РИА Новости 20:22
Политика
Матвиенко: Совфед оперативно начнет работу над предложениями Путина
Работа над мерами социальной поддержки, предложенными президентом России, начнется уже с 24 июня.
ИА Красная Весна 16:33
Общество
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
Общество
Путин заявил о росте безработицы в России
Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Армия и оружие
Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт
При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 11:54
Общество
В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций
Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» в Сиэтле Дэвид Льюис назвал РИА Новости цель протеста и захвата территории.
Lenta.ru 19:14
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Общество
Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев
Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность отмены справок на коронавирус для посещения санаториев, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ 17:13
Наука
В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды
Naked Science вчера в 15:32
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 09:16
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Кино
Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
КиноПоиск вчера в 15:10
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru 21 июня в 16:14