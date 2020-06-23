Общество
ТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
Читать в источнике
Оценить3,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет
Комсомольская правда00:15
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Здоровье
Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19
Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика
Экономист объяснил введение комиссии за перевод в банкоматах Сбербанка
Экономист и политолог Никита Масленников объяснил введение Сбербанком комиссии за перевод в банкоматах.
Вечерняя Москва 21 июня в 06:16
Происшествия
В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы
Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкенте и Ташкентской области 25 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, сообщила пресс-служба МВД страны.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
Новую версию фирменной оболочки EMUI 10.1 в России в будущем получат 8 смартфонов Huawei.
Live24 вчера в 02:34
Общество
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет
Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
Политика Сегодня вчера в 06:28
Авто
Компания Lifan может уйти из России
Газета.Ru вчера в 12:37
Общество
Путин анонсировал вторую выплату по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Взгляд.ру вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный и отец ребенка Элизабет Херли покончил с собой
После ДНК-теста Бинг признал отцовство над Дэмианом. Спустя несколько часов после случившегося Элизабет Херли прокомментировала ситуацию.
Uznayvse.ru вчера в 10:21
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Экономика
«Адамас» и Московский ювелирный завод могут закрыть десятки магазинов
О планах Московского ювелирного завода сократить число магазинов изданию сообщили источники на рынке.
Retailer.ru 22 июня в 06:35
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Армия и оружие
Украина: Москва пыталась помешать тестированию ракеты «Нептун»
В конструкторском бюро не исключили, что Москва хотела заполучить радиолокационные данные о ракете.
RuNews24.ru 00:47
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Кино
Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»
Чтобы сборы стали большими, создатели картины могут сделать одним из участников съемок известного актера Роберта Дауни-младшего.
Evo-rus.com вчера в 01:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру вчера в 04:34
Общество
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Lenta.ru вчера в 16:16
Политика
Адвокат Бута и Ярошенко заявил о прогрессе в переговорах об их обмене
Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, заявил о наличие подвижек в переговорах об их обмене.
RT на русском вчера в 18:57
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Наука
У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин
Британская Национальная служба здравоохранения узнала, что организм мужчины умеет вырабатывать большее количество антител к коронавирусу, чем организм женщины.
ToDay News Ufa вчера в 09:04
Здоровье
В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля
Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
ТАСС вчера в 15:44