Общество

ТАССТАССПутин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.
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Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет

Комсомольская правда00:15

Путин подписал указ о единовременной выплате на детей до 16 лет

РИА Новостивчера в 15:24

Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

Газета.Ruвчера в 16:10

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

РБКвчера в 13:36

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Lenta.ruвчера в 12:49

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

RT на русскомвчера в 12:44

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

ТАССвчера в 12:41
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
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Экономист и политолог Никита Масленников объяснил введение Сбербанком комиссии за перевод в банкоматах.
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Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

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Общество

Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет

Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
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Авто

Компания Lifan может уйти из России

Газета.Ru вчера в 12:37
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Общество

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О планах Московского ювелирного завода сократить число магазинов изданию сообщили источники на рынке.
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

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Украина: Москва пыталась помешать тестированию ракеты «Нептун»

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Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»

Чтобы сборы стали большими, создатели картины могут сделать одним из участников съемок известного актера Роберта Дауни-младшего.
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Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, заявил о наличие подвижек в переговорах об их обмене.
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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

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Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
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