Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

Политика Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.

Экономика Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Общество Трафик иностранных ресурсов могут ограничить В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.