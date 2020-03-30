Коронавирус

РБКРБКПутин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Весенний призыв на Дону отложили до 14 апреля

Московский Комсомолец03:21

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

Эхо Москвы01:04

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБКвчера в 12:33

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

РИА Новостивчера в 12:40

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он начнется в нерабочую неделю

FreeNews-Volgaвчера в 14:29

Путин подписал указ о призыве-2020

Интерфаксвчера в 11:54

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Lenta.ruвчера в 11:52
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Футбол

Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту

По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение "Баварии" по новому контракту.
Soccer.ru 01:53
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ вчера в 15:46
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Футбол

Шемберас назвал самый сильный состав в истории ЦСКА

Спортивный директор «Жальгириса» (Каунас, Литва) Дейвидас Шемберас считает, что в 2008 году у УСКА был сильнейший состав в истории.
ГЛАС.RU 02:23
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Экономика

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
ТАСС 03:19
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Политика

Зеленский завис над пропастью: на Украине зреют социальный бунт и госпереворот (Главред, Украина) (Главред)

Сегодняшние провальные голосования в Верховной раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти на Украине.
ИноСМИ 03:34
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Здоровье

По всей стране разворачивают инфекционные госпитали — в них переделывают даже выставочные центры

В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к 2 тысячам.
Новости Архангельска 29.ru 01:48
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Энергетика

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
REGNUM вчера в 16:34
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Экономика

«Роснефть» продала все активы в Венесуэле

Российская нефтяная компания «Роснефть» прекращает работу на территории Венесуэлы.
ТК Звезда 28 марта в 14:21
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 29 марта в 12:16
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:53
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей в Татарстане

С понедельника режим самоизоляции ввели в Татарстане для всех жителей, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 11:11
Здоровье

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.
iReactor 29 марта в 08:45
Шоу-бизнес

После обращения директора Лещенко россияне начали перепевать «Надежду»

Территория новостей 02:12
Спорт

МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

РБК вчера в 08:24
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