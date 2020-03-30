Коронавирус
РБКПутин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Футбол
Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту
По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение "Баварии" по новому контракту.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Технологии
Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365
Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
Общество
Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики
Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Шемберас назвал самый сильный состав в истории ЦСКА
Спортивный директор «Жальгириса» (Каунас, Литва) Дейвидас Шемберас считает, что в 2008 году у УСКА был сильнейший состав в истории.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Политика
Зеленский завис над пропастью: на Украине зреют социальный бунт и госпереворот (Главред, Украина) (Главред)
Сегодняшние провальные голосования в Верховной раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти на Украине.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Здоровье
По всей стране разворачивают инфекционные госпитали — в них переделывают даже выставочные центры
В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к 2 тысячам.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года
Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Общество
Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома
Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Экономика
«Роснефть» продала все активы в Венесуэле
Российская нефтяная компания «Роснефть» прекращает работу на территории Венесуэлы.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Общество
Трафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей в Татарстане
С понедельника режим самоизоляции ввели в Татарстане для всех жителей, пишет ТАСС.
Здоровье
Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму
О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
Общество
Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.
Шоу-бизнес
После обращения директора Лещенко россияне начали перепевать «Надежду»
Спорт