Коронавирус
RT на русскомПутин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.RT на русском03:15
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Здоровье
В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов
День медицинского работника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
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ТАСС вчера в 02:03
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
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В Норильске произошла массовая драка с десятками человек
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Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
Культура
Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске
В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
Городские известия (г. Курск) вчера в 10:30
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Общество
За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
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Гол Глушакова помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»
ProstoProSport 19 июня в 12:57
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»
Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Общество
Обновлены данные распространения коронавируса по регионам России
За последние сутки в России зафиксировано 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Вести Подмосковья вчера в 04:47
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
Shraibikus News вчера в 16:10
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Политика
У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус
При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки
Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.
ТАСС 03:47
Здоровье
Ещё 207 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
Уральский меридиан 03:56
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета вчера в 05:18
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»
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Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Компания Lifan начиналась в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов. Ее штат составлял всего 9 человек.
RuNews24.ru 03:00
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 16:13
Кино
Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм
Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
Вечерняя Москва 19 июня в 08:18