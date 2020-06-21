с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Здоровье В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов День медицинского работника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 2

Футбол Арсенал (Тула) — Спартак 2:3 Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.

Общество Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений. 89

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,6K

Общество За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19 За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.

Общество Обновлены данные распространения коронавируса по регионам России За последние сутки в России зафиксировано 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Политика У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта. 1

Общество В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.

Авто Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения Компания Lifan начиналась в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов. Ее штат составлял всего 9 человек. 51