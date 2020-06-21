Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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 Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
RT на русском03:15

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Президент Владимир Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки

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Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

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Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

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