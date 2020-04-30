Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину. По требованиям Роспотребнадзора глава правительства уходит в самоизоляцию. "Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - подчеркнул он.
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Сергей Собянин
Это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим.
— Сергей Собянин, мэр МосквыВерсия-Саратов 12:51

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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