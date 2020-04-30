Коронавирус
Российская газетаМишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину. По требованиям Роспотребнадзора глава правительства уходит в самоизоляцию. "Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - подчеркнул он.
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Это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим.
— Сергей Собянин, мэр МосквыВерсия-Саратов 12:51
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Piter.tv 13:36
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
Замгубернатора Кузбасса ответил, кому будут давать цифровые пропуска
Заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым даны подробные разъяснения о причинах введения в Кузбассе системы цифровых пропусков.
Ugpressa.ru 13:43
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Шоу-бизнес
Глюкоза полностью разделась для откровенной фотосессии
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим именем Глюкоза, разделась для откровенной фотосессии.
Народные новости вчера в 10:15
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного
Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу.
НГС24 21:00
Футбол
«Никакого бунта, полагаю, не произойдет». Генич высказался о переговорах в «Спартаке» по сокращению зарплат
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал информацию о ходе переговоров между руководством «Спартака» и игроками по вопросу сокращения зарплат на период пандемии коронавируса.
Матч ТВ 17:16
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Общество
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
Комсомольская правда 20:49
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Баскетбол
Леброн Джеймс: мы бы хотели завершить сезон НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал информацию о том, что руководители нескольких клубов НБА хотят, чтобы текущий сезон не был доигран и был завершен досрочно.
Metaratings 14:47
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Футбол
«Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:15
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Футбол
Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня
Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
Российская газета 17:53
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня 04:10
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Шоу-бизнес
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета 01:34
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 09:43