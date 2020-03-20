Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплаты будут поступать ежемесячно.

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

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