Общество
Газета.RuПутин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплаты будут поступать ежемесячно.
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Общество
Депутат Мосгордумы сравнила советские квартиры с помойкой
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Авто
Эксперты предупредили о росте цен на автомобили в России
Автомобили в России начинают дорожать под воздействием увеличения курса основных валют к рублю, этот рост не будет одномоментным и составит порядка 10% в зависимости от состояния макроэкономических показателей, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Авто
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Политика
Канцлер ФРГ сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
По словам Меркель, со времен Второй мировой войны в Германии не было никаких проблем, так сильно зависящих от совместной солидарности населения страны.
Общество
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Летные испытания планируется провести в 2022 году.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Экономика
Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов
Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России произошли в результате контактов внутри страны.
Здоровье
В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус
В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.