Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплаты будут поступать ежемесячно.
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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