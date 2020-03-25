Коронавирус
Газета.RuПутин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля. Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля.
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Происшествия
В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Здоровье
У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Футбол
Александр Максименко: Как удается быть первым номером «Спартака»? Я просто делаю свою работу
Добавим, что Максименко начал играть за первый состав Спартака летом 2018 года.
Политика
Путин отменил свой визит в Петербург
Президент РФ Владимир Путин решил не лететь 25 марта в Санкт-Петербург.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Общество
Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится
Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Общество
Петербургские школьники вернутся к учебе 6 апреля
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что к обучению школьники вернутся 6 апреля - они получат дополнительную неделю каникул.
Политика
Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу
Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Футбол
Вадим Евсеев считает, что «Уфа» близка по уровню к «Атлетико»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о доходе Диего Симеоне.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.