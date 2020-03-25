с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля. Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля.

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

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Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.