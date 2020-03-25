Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля. Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал указ
, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
РБКвчера в 12:44

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Путин подписал указы по итогам своего обращения к гражданам

Ведомостивчера в 12:45

Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных

РБКвчера в 12:44

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 13:05

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

RT на русскомвчера в 12:29

Кремль разъяснил указ Путина о нерабочей неделе

Lenta.ruвчера в 12:20

Путин подписал указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию

Известиявчера в 12:18

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Газета.Ruвчера в 12:39
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Политика

Путин призвал повысить налог на вывод доходов в офшоры

Президент предложил повысить налог на вывод доходов в офшоры с 2 до 15%.
Pravda.Ru вчера в 10:56
Общество

Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю

Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Об этом в своём обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин.
1rnd.ru вчера в 10:23
Армия и оружие

Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, передает газета Figaro со ссылкой на французский генштаб.
Газета.Ru вчера в 18:07
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

Джованни Коболли Джильи, ранее занимавший пост президента «Ювентуса», подверг критике ряд игроков клуба, покинувших Италию во время эпидемии коронавируса, передает TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.
ProstoProSport вчера в 23:47
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 24 марта в 03:54
Общество

Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса

Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
РИА Новости вчера в 16:02
Экономика

Путин представил план борьбы с коронавирусом

1. Путин представил меры по борьбе с коронавирусом Президент России 25 марта выступил с экстренным обращением к нации и представил план по стимулированию экономики страны, пострадавшей от воздействия коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Российская газета вчера в 19:55
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Здоровье

В Пермском крае подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

За текущие сутки в Пермском крае выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Город342 вчера в 05:28
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Футбол

Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Спорт-Экспресс вчера в 07:32
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Российская газета вчера в 23:51
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Экономика

Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире.
Газета.Ru вчера в 14:51
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК вчера в 19:09
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.
Evo-rus.com 24 марта в 16:18
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости вчера в 20:17
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Пять препаратов, способных оказать положительное влияние на течение коронавирусной пневмонии, назвал доктор Мясников.
ToDay News Ufa вчера в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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