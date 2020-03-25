Коронавирус
Газета.RuПутин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля. Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля.
Читать в источнике
Оценить654
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Здоровье
В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
У приехавшего из Италии нижегородца диагностировано заражение коронавирусной инфекцией - это восьмой подтвержденный случай заболевания в регионе.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Общество
За сутки в России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом
В среду, 25 марта, стало известно, что за минувшие сутки в 20 регионах России зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Космос
Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь
Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Театры
Воронежский театр оперы и балета запускает онлайн-проект
В период карантина Воронежский театр оперы и балета переходит в онлайн-формат.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Энергетика
СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию
США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию из-за ее планов по увеличению добычи нефти на саммите G20, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.