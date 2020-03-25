Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля. Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал указ
, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
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