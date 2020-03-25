Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ

Газета.Ru16:14

Путин подписал указы по итогам своего обращения к гражданам

Ведомости12:45

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

РИА Новости13:05

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

RT на русском12:29

Кремль разъяснил указ Путина о нерабочей неделе

Lenta.ru12:20

Специалисты оценили указ Путина о нерабочей неделе: кодексом не предусмотрено

Московский Комсомолец13:09

Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных

РБК12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Футбол

«Челси» из-за коронавируса приостановил переговоры с Жиру с Виллианом

Переговоры не будет возобновлены, пока не станет известна дата возобновления АПЛ.Ранее Педро заявил, что покинет "Челси" этим летом.
Soccer.ru 15:22
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Музыка

«Евровидение» может пройти онлайн

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.
Аргументы недели 13:37
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Общество

Для россиян увеличатся выплаты по больничным и пособие по безработице

На сегодняшний день минимальная выплата пособия по безработице составляет всего 8 тысяч рублей в месяц.
СургутИнформТВ 11:16
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Игры

Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx

Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
CyberSport.ru вчера в 05:06
Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Общество

В США 849 человек умерли от коронавируса

Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:50
Технологии

Sony объявила официальные характеристики консоли PlayStation 5

Megaobzor.com 23 марта в 04:03
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город вчера в 02:03
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
РБК 15:59
Происшествия

Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус

В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Обозреватель Врн 13:18
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Футбол

«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов

Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
АБН 08:33
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное