Коронавирус
RT на русскомПутин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст указа.
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Специалисты оценили указ Путина о нерабочей неделе: кодексом не предусмотрено
Московский Комсомолец13:09
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