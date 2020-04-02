Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Вести.Ru11:05

Путин подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом. Вот его краткая версия

Телеканал 360°11:03

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

REGNUM11:01

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Российская газета10:41

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Известия10:37

Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

Фонтанка.Ру10:15

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

РИА Новости10:13
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия

В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Российская газета 07:21
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Lenta.ru 06:11
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Общество

Кабмин утвердил порядок оформления больничных для пенсионеров

Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.
Право.ру 05:52
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:35
Политика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:25
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском вчера в 12:57
Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Здоровье

Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Если человек находился один, то одежду обрабатывать не надо.
Телеканал 360° 05:41
Спорт

В «Гвинте» появился боевой пропуск с легендарным обликом Геральта

В игре появилась система прогресса «Путешествие», которая работает как и другие боевые пропуски.
Cyber.sports.ru 10:38
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

REGNUM 13:09
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Футбол

Василий Казарцев — о Божовиче в матче с «Оренбургом»: «Стало реально страшно, что это послужит сигналом для цепной реакции»

Российский арбитр Василий Казарцев поделился мнением о матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1). По итогам встречи Александр Анюков, Миодраг Божович и Владимир Федотов получили дисквалификации за потасовку в конце встречи.
Спорт-Экспресс 12:59
Политика

Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии

Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 11:03
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Lenta.ru 13:45
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Политика

Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России

Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Известия 13:43
Авто

Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Модернизированной Lada Vesta FL, над которой специалисты "АвтоВАЗа" работают уже достаточно давно, достанется оптика со светодиодной "начинкой".
Новые автомобили вчера в 10:27
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 10:53
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
МР7.ру 13:33
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости вчера в 13:59
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Znak.com 09:47
Авто

Удлиненный Hyundai Creta заметили на тестах

Корейский бренд Hyundai ведет подготовку к премьере длиннобазной версии нового поколения вседорожника Hyundai Creta.
AvtoVolgograda.ru 31 марта в 23:52
Происшествия

Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска

Мир новостей 07:08
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В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
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