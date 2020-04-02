Коронавирус
РИА НовостиПутин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус
Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество
Кабмин утвердил порядок оформления больничных для пенсионеров
Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Здоровье
Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина
Если человек находился один, то одежду обрабатывать не надо.
Спорт
В «Гвинте» появился боевой пропуск с легендарным обликом Геральта
В игре появилась система прогресса «Путешествие», которая работает как и другие боевые пропуски.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Футбол
Василий Казарцев — о Божовиче в матче с «Оренбургом»: «Стало реально страшно, что это послужит сигналом для цепной реакции»
Российский арбитр Василий Казарцев поделился мнением о матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1). По итогам встречи Александр Анюков, Миодраг Божович и Владимир Федотов получили дисквалификации за потасовку в конце встречи.
Политика
Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии
Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Политика
Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России
Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Авто
Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Модернизированной Lada Vesta FL, над которой специалисты "АвтоВАЗа" работают уже достаточно давно, достанется оптика со светодиодной "начинкой".
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Авто
Удлиненный Hyundai Creta заметили на тестах
Корейский бренд Hyundai ведет подготовку к премьере длиннобазной версии нового поколения вседорожника Hyundai Creta.
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Авто