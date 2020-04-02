Коронавирус

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Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении к россиянам глава государства напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы.
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Путин подписал указ о нерабочих днях для борьбы с COVID-19

Газета.Ru15:17

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

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Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

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Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

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Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

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Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Известия10:37

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Вести.Ru11:05
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
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В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
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Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

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В России нерабочие дни продлятся до мая

Фото Виктора Бобыря Президент России выступил с новым обращением к жителям страны.
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Сменились главы трех северных регионов России

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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском вчера в 12:57
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК 14:04
Общество

Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Известия 21:40
Экономика

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 23:02
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Экспрессию генов вызвало физическое воздействие

Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
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США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК 21:42
Здоровье

Еще два случая коронавируса подтвердили в Приморье

Коронавирус лабораторно подтвержден у еще двух человек в Приморье.
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Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb 17:04
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Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
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Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами

Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
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На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
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Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
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Нерабочую неделю могут продлить в Алтайском крае

3 или 4 апреля станет известно, будет ли продлена нерабочая неделя в Алтайском крае.
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Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
ТАСС 13:26
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