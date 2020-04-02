Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении к россиянам глава государства напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Наука Экспрессию генов вызвало физическое воздействие Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Здоровье Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.

Политика Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.

Экономика Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.