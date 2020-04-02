Коронавирус
РИА НовостиПутин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении к россиянам глава государства напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
В России нерабочие дни продлятся до мая
Фото Виктора Бобыря Президент России выступил с новым обращением к жителям страны.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Наука
Экспрессию генов вызвало физическое воздействие
Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Здоровье
Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Политика
Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
Здоровье
Еще два случая коронавируса подтвердили в Приморье
Коронавирус лабораторно подтвержден у еще двух человек в Приморье.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Экономика
Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами
Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Авто
Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
Здоровье
Нерабочую неделю могут продлить в Алтайском крае
3 или 4 апреля станет известно, будет ли продлена нерабочая неделя в Алтайском крае.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.