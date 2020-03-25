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RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Решение принято для избежания возникновения рисков для здоровья россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Андрей Клишас
Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет - здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату. Для назначения новой даты голосования глава государства издаст новый указ.
— Андрей Клишас, российский политикТАСС 11:16

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