Поправки вступают в силу. Вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России.

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Путин подписал указ о поправках к Конституции

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