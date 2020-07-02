Политика
КоммерсантъПутин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
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Поправки вступают в силу. Вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России.
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Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Экономика
Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
На всей территории Свердловской области система начнет действовать с 6 июля, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу.
ТАСС 08:11
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Происшествия
В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей
Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
Кино
Большой фестиваль мультфильмов открылся онлайн
Piter.tv 08:20
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Экономика
В Адыгее собрались построить еще больше жилья
В Адыгее в этом году собираются построить и ввести в эксплуатацию 262 тысячи квадратных метров нового жилья, в том числе многоквартирного, сообщает агентство «ФедералПресс».
Lenta.ru 09:01
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 01 июля в 09:14
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Общество
В Тульской области ограничения из-за коронавируса продлили на неделю
Тула, 3 июля 2020, 16:22 — REGNUM Действие ограничений, введённых в Тульской области из-за коронавируса, продлено до 10 июля.
REGNUM 09:22
Политика
«Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
REGNUM 09:16
Общество
Свыше 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье
Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ.
Интерфакс - Россия 08:39
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Здоровье
В Тюмени заведующая больницей «взяла комментарий» у умершей пациентки
Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра оказалась в центре скандала после того, как заявила, что смогла дозвониться до пациентки, которая на тот момент уже была мертва.
News.ru вчера в 09:05
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля
Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57