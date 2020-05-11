Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 568

Общество Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Омской области Сегодня, 12 мая, минздрав Омской области сообщил о смерти ещё одного пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Происшествия Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице "Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник. 3

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.

Общество В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Происшествия В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона. 13

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 443

Экономика Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне» Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 17:17 — REGNUM Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне», однако снижение всех основных индексов пока остается небольшим.

Общество Москва переходит на масочный режим В Москве начинает действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте. 30

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Общество В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей. 20

Общество О резком похолодании предупредили россиян Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в центре европейской части России в ближайшее время наступит резкое похолодание. 283

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Политика Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко В условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.