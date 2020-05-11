Коронавирус

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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
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Порядок продления ограничений по COVID-19 установлен указом

РЕН ТВ23:16

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по COVID-19

Москва 2411:59

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

РИА Новости09:55

Путин подписал указ о порядке продления ряда ограничений в регионах

Телеканал 360°10:32

Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по COVID-19

Газета.Ru10:11

Президент подписал указ о порядке продления ограничений

Взгляд.ру09:58

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

РБК11:09
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Первые Haval H5 появились у дилеров в России

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

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Стали известны особенности iPhone 12

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Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
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Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
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Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

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Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

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Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
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Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

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На Украине не исключили продления масочного режима до конца года

Введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.
Известия вчера в 18:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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