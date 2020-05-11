Коронавирус
РИА НовостиПутин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в России
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми
С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Взгляд-инфо 09:53
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Mockva.ru 20:43
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Гаджеты
Стали известны особенности iPhone 12
ИА Красная Весна вчера в 13:44
ЖКХ
Где с 12 мая отключат горячую воду в Барнауле: карта
В Барнауле с 12 мая на три дня планово отключат горячую воду у части потребителей – работы проводят для того, чтобы испытать крупные трубопроводы ТЭЦ-2 на потери тепла.
Толк 01:34
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Политика
Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней
Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
Общество
Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции
После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК 22:00
Хоккей
Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу
В 1975 году завершился очередной «золотой» отрезок сборной СССР — наша команда выиграла чемпионат мира в третий раз подряд, и это был последний турнир, проходивший по двухкруговой системе.
Чемпионат вчера в 06:45
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
Общество
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:05
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Общество
Медведь разрыл могилу на кладбище в Тынде
Телепорт 22:13
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Игры
Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году
Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам
Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
Здоровье
На Украине не исключили продления масочного режима до конца года
Введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.
Известия вчера в 18:45