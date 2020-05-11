Коронавирус
РБКПутин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Документ публикует пресс-служба Кремля.
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Регионам поручили самостоятельно определять перечень работающих организаций
Петербургский дневник10:41
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Общество
Сайт Госуслуг рухнул после обращения Путина
Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Московский Комсомолец 11:10
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Футбол
«МЮ» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом
Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров.
Sports.ru 11:13
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом
За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
Обозреватель Врн 07:09
Политика
Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям
Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая
Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:39
Общество
Рекомендации по снятию ограничений представили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений.
Первый областной 09 мая в 08:42
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Экономика
Казахстан намерен выстроить новую структуру экономики
Казахстану необходимо срочно выстраивать новую структуру экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая, на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.
ИА Красная Весна 04:22
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.
Мой Брянск 06:21
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Redmi K30 5G Racing Edition With New Snapdragon 768G SoC Launched https: / / t.co / Lbfrzvqqit — Techindia24 (@ tech_india24) May 11, 2020 Компания Qualcomm сообщила, что новый набор микросхем был создан для того, чтобы "обеспечить захватывающие игровые возможности и по-настоящему глобальный 5G".
NewInform 05:28
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России отменяется режим нерабочих дней, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Вятка 10:34
Политика
Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней
Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48