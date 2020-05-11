Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 486

Общество Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. 83

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 77

Здоровье В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009. 2

Общество В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 55

Здоровье Разработан калькулятор вероятности смерти от коронавируса Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 52

Общество Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. 38

Футбол В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси. 5

Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 91

Общество В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб. 2

Политика ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ. 352

Политика Губернатор Брянской области дал интервью федеральному каналу Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня, 11 мая, после совещания, прошедшего под руководством президента Владимира Путина, ответил на вопросы федерального телеканала «Россия 24».

Экономика Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года. 159

Экономика Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. 66

Политика Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов. 158

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 227

Общество Вице-мэр Новороссийска уволена после шашлыков на карантине Новороссийск, Краснодарский край, 11 мая 2020, 19:52 — REGNUM Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена с должности, об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Игорь Дяченко. 63