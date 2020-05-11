Коронавирус
РБКПутин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Документ публикует пресс-служба Кремля.
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Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.
RT на русском 02:25
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Здоровье
В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса
На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
Газета.Ru 10:59
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
Здоровье
Разработан калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
МонаВиста 06:09
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
Футбол
В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков
Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
Soccer.ru 11:47
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые находятся на грани развода, все еще проводят время вместе.
Gazeta.SPb 08 мая в 17:19
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Общество
Алексей Дюмин дал поручения по итогам обращения президента
В рамках заседания Алексей Дюмин дал ряд поручений.
Московский Комсомолец Тула 13:56
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Политика
США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 15:03
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Общество
В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно
Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
Политика
ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ
5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ.
РБК 00:32
Политика
Губернатор Брянской области дал интервью федеральному каналу
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня, 11 мая, после совещания, прошедшего под руководством президента Владимира Путина, ответил на вопросы федерального телеканала «Россия 24».
БрянскToday 14:30
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
Экономика
Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости
Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 13:59
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Политика
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов.
Lenta.ru 08:52
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Общество
Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия 12:21
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Вице-мэр Новороссийска уволена после шашлыков на карантине
Новороссийск, Краснодарский край, 11 мая 2020, 19:52 — REGNUM Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена с должности, об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Игорь Дяченко.
REGNUM 12:52
Общество
Россияне поддержали разрешение прогулок и занятия спортом с 12 мая
Около 65-66% россиян расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений из-за пандемии.
Телеканал 360° 14:24