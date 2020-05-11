Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

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