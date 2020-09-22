Гибридная графеновая «Супербатарея» для электромобиля заряжается за 15 секунд

Суперконденсаторы, или ионисторы запасают заряд статически, а не в химической форме, так что отличаются огромной удельной мощностью, моментально заряжаются и разряжаются, а также служат сотни тысяч циклов без деградации.