Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Путин подписал указ о прекращении полномочий белгородского губернатора

Москва, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Кремля.В источнике
Подробнее о событии
БелПресса

3,5 минуты Евгения Савченко. Как губернатор Белгородской области покинул свой пост

БелПресса06:45
Интерфакс

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Интерфакс05:03
RT на русском

Путин принял отставку губернатора Белгородской области

RT на русском05:10
Белгородские новости

Евгений Савченко избран сенатором РФ от Белгородской области

Белгородские новости05:06
Бел.Ру

Савченко: За все годы работы я ни разу не отступил от данных в 1993 году обещаний

Бел.Ру05:41
РБК

Путин досрочно отправил в отставку последнего ельцинского губернатора

РБК05:34
Go31.ru

Кремль принял отставку белгородского губернатора

Go31.ru05:21

Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса
Известия06:55
1

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
832

Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
614

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
2K

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
1

Гибридная графеновая «Супербатарея» для электромобиля заряжается за 15 секунд

Суперконденсаторы, или ионисторы запасают заряд статически, а не в химической форме, так что отличаются огромной удельной мощностью, моментально заряжаются и разряжаются, а также служат сотни тысяч циклов без деградации.
Хайтек+04:59

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
15

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
628