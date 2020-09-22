Путин подписал указ о прекращении полномочий белгородского губернатора
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Москва, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Кремля.В источнике
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