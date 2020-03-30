Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.
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Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

РИА Новости12:40

Путин подписал указ о призыве-2020

Интерфакс11:54

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Эхо Москвы12:30

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

RT на русском12:06

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБК12:33

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Lenta.ru11:52

Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля

Дождь11:50
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Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 09:59
Космос

Илона Маска попросили вернуть на Землю «Аполлон-10»

Британский астроном Ник Хоус (Nick Howes) полагает, что компания SpaceX Илона Маска обладает достаточно продвинутыми технологиями, которые уже сейчас позволили бы справиться с исторической миссией, а именно с тем, чтобы вернуть на Землю космическую реликвию - Snoopy.
Комсомольская правда 11:40
Общество

ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса

Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 10:22
Здоровье

Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Уральский меридиан 03:58
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Здоровье

Оперштаб: патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии усилят

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека.
ПензаИнформ 10:45
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Армия и оружие

Бороться с коронавирусом в России начнут войска химзащиты

Как напоминает "АиФ", в истории уже были случаи, когда военные боролись с опасными болезнями.
Утро.ru 11:46
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Армия и оружие

Китайский портал «Феникс» высоко оценил военную реформу в России

Piter.tv 04:27
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля

Режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 14 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 10:57
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

В Рязанской области вводят режим обязательной самоизоляции

Рязань, 30 марта 2020, 14:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится на территории Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова.
REGNUM 07:05
Шоу-бизнес

Евгений Петросян почти одновременно стал отцом и прадедушкой

Актуальные Новости 09:45
Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 05:11
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество

Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Экономика

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 11:50
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Саратовской области ввели режим самоизоляции

В Саратовской области введены дополнительные ограничения для жителей для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ProBalakovo 12:22
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