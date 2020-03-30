Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.
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Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

RT на русском12:06

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

РИА Новости12:40

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБК12:33

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Коммерсантъ12:44

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Эхо Москвы13:02

Путин подписал указ о призыве-2020

Интерфакс11:54

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Lenta.ru11:52
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Общество

Уже пять регионов ввели режим самоизоляции

Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.
Северпост 09:24
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Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Вести.Ru 12:43
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Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Московский Комсомолец 13:36
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Xiaomi выпустил электроскутер за 33 тысячи рублей

Электроскутер A1 стоимостью 420 долларов (примерно 33 тысячи рублей) выпустила китайская компания Xiaomi, 26 марта сообщает пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 13:48
Футбол

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
Soccer.ru 12:53
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 28 марта в 10:24
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Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса

Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решила на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.
Аргументы недели 13:24
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Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»

Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Вести.Ru 13:49
Общество

В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции

Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
ТК Волга 13:12
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском 13:58
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Режим самоизоляции введен в Саратовской области

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
iReactor 11:38
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Космос

Бразильские физики предложили новую разгадку тайны Вселенной

Бразильские физики-теоретики в свое статье для журнала Physics of the Dark Universe подчеркнули, что существует своего рода молчаливое согласие относительно веры в существование ничего или первичного вакуума до Большого взрыва.
Народные новости 27 марта в 11:33
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru 13:15
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
News.ru 13:44
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета 02:13
Экономика

«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет

Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
РБК 08:51
Общество

В России созданы три препарата против коронавируса

ТВ Центр 01:29
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Общество

Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина

В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Коммерсантъ 05:25
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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Спорт

Российский защитник «Немана» призвал приостановить чемпионат Белоруссии

Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением относительно необходимости приостановки чемпионата Белоруссии.
Metaratings 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
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