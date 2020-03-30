Коронавирус
Газета.RuПутин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.
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Общество
Уже пять регионов ввели режим самоизоляции
Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Гаджеты
Xiaomi выпустил электроскутер за 33 тысячи рублей
Электроскутер A1 стоимостью 420 долларов (примерно 33 тысячи рублей) выпустила китайская компания Xiaomi, 26 марта сообщает пресс-служба компании.
Футбол
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса
Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решила на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.
Технологии
Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»
Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Общество
В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции
Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Общество
Режим самоизоляции введен в Саратовской области
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Космос
Бразильские физики предложили новую разгадку тайны Вселенной
Бразильские физики-теоретики в свое статье для журнала Physics of the Dark Universe подчеркнули, что существует своего рода молчаливое согласие относительно веры в существование ничего или первичного вакуума до Большого взрыва.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Экономика
«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет
Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
Экономика
Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты
У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Общество
Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина
В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Спорт
Российский защитник «Немана» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением относительно необходимости приостановки чемпионата Белоруссии.