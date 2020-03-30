Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Общество Уже пять регионов ввели режим самоизоляции Помимо Москвы и Мурманской области, где режим самоизоляции был объявлен утром, еще три региона пошли на введение повышенных мер безопасности из-за коронавируса.

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решила на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.

Технологии Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни» Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.

Общество В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.

Общество Режим самоизоляции введен в Саратовской области Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.

Космос Бразильские физики предложили новую разгадку тайны Вселенной Бразильские физики-теоретики в свое статье для журнала Physics of the Dark Universe подчеркнули, что существует своего рода молчаливое согласие относительно веры в существование ничего или первичного вакуума до Большого взрыва.

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.

Общество На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.