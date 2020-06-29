Политика
РИА НовостиПутин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
РИА Новости 09:03
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon 2 выходит в июле
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
Национальная служба новостей 05:47
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport вчера в 15:14
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Общество
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
РИА Новости 07:58
Здоровье
Эксперты назвали продукты для очищения легких от вредной слизи
Издание «Медикфорум», на основе исследований европейских пульмонологов, перечислило популярные продукты, которые могут содействовать очищению легких, улучшают их защиту от воздействия грязного воздуха и помогают лучше дышать.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:18
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Футбол
«Крылья Советов» договорились с Божовичем о снижении суммы неустойки
Божович получит от «Крыльев» около 12 миллионов рублей в качестве неустойки, хотя согласно контракту сумма должна быть в два раза больше — сторонам удалось прийти к соглашению.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
Общество
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Комсомольская правда 08:28
Политика
В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот
США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 07:28
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Авто
Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили 08:04
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51