Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

RT на русском08:33

Путин объявил призыв граждан в запасе на военные сборы

БИЗНЕС Online08:28

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

ТАСС08:30

Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Газета.Ru08:30

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

РИА Новости08:24

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

РЕН ТВ08:21

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Известия08:20
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Газета.Ru 07:07
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

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Греф высказался о претензиях Михалкова

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Газета.Ru 03:27
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Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

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Право.ру 05:11
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Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
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Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
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Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
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Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
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Футбол

«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»

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Cyberpunk 2077 позволит погладить кошек, собаки под вопросом

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Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

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Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:18
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Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

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Газета.Ru 02:19
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Футбол

«Крылья Советов» договорились с Божовичем о снижении суммы неустойки

Божович получит от «Крыльев» около 12 миллионов рублей в качестве неустойки, хотя согласно контракту сумма должна быть в два раза больше — сторонам удалось прийти к соглашению.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
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Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве

Комсомольская правда 08:28
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Политика

В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот

США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla

Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили 08:04
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В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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