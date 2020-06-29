Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

RT на русском08:33

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Известия08:20

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

ТАСС08:30

Путин объявил призыв граждан в запасе на военные сборы

БИЗНЕС Online08:28

Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов

Life.ru08:25

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

РИА Новости08:24

Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Газета.Ru08:30
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российская газета 09:41
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
161
Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
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Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову

Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили токсичные уровни загрязнения в двух центральных водоемах в Тикале, древнем городе Майя, который восходит к третьему веку до нашей эры в северной Гватемале.
Evo-rus.com 27 июня в 03:24
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

В Белом доме заявили, что ни президент, ни вице-президент не получали от разведки подобные данные, что говорит об ошибках, допущенных журналистам The New York Times.
Piter.tv вчера в 04:14
Общество

В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания

Первый Тульский 09:23
4
Общество

В Москве выставили на продажу танк Т-34-85

В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Происшествия

Экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест

Экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, отправлен под домашний арест на два месяца, до 29 августа.
Известия 09:53
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
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Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия 01:01
Общество

Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
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Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Главная роль в продолжении «Пиратов Карибского моря» была отдана актрисе из Австралии Марго Робби.
CT news 05:21
75
Политика

Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8

Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что причиной исключения Россия из «Большой восьмерки» стали ее победы на внешнеполитической арене.
Военное дело вчера в 23:40
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Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
4
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем

По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
9
Общество

Ленинградская АЭС опровергла сообщения о повышенной радиации

Росбалт 04:59
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

РИА Новости 27 июня в 12:26
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Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95.
РИА Новости 10:03
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Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом

Lenta.ru 10:26
Происшествия

«Езжайте в Петербург, у нас ковид». В областной больнице из-за коронавируса отказали в помощи ребёнку, который повредил глаз

В Выборгском районе Ленобласти коронавирус настолько захватил больницу, что неотложную помощь не смог получить ребёнок с тяжёлыми травмами, которого родители доставили к порогу медучреждения.
Фонтанка.Ру 10:15
1
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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