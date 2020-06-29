Политика
РИА НовостиПутин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Российская газета 09:41
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили токсичные уровни загрязнения в двух центральных водоемах в Тикале, древнем городе Майя, который восходит к третьему веку до нашей эры в северной Гватемале.
Evo-rus.com 27 июня в 03:24
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
В Белом доме заявили, что ни президент, ни вице-президент не получали от разведки подобные данные, что говорит об ошибках, допущенных журналистам The New York Times.
Piter.tv вчера в 04:14
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Первый Тульский 09:23
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Происшествия
Экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест
Экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, отправлен под домашний арест на два месяца, до 29 августа.
Известия 09:53
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Главная роль в продолжении «Пиратов Карибского моря» была отдана актрисе из Австралии Марго Робби.
CT news 05:21
Политика
Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8
Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что причиной исключения Россия из «Большой восьмерки» стали ее победы на внешнеполитической арене.
Военное дело вчера в 23:40
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем
По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
РИА Новости 27 июня в 12:26
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95.
РИА Новости 10:03
Происшествия
«Езжайте в Петербург, у нас ковид». В областной больнице из-за коронавируса отказали в помощи ребёнку, который повредил глаз
В Выборгском районе Ленобласти коронавирус настолько захватил больницу, что неотложную помощь не смог получить ребёнок с тяжёлыми травмами, которого родители доставили к порогу медучреждения.
Фонтанка.Ру 10:15
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35