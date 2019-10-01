Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами. Они, в первую очередь, касающихся отсрочки. Напомним, кампании проходят с 1 октября по 31 декабря.
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Путин разрешил забрать в армию меньше людей

Deita.ru08:15

Путин подписал указ об осеннем призыве

РБК04:34

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек

Российская газета03:41

Путин подписал указ о призыве в армию 132 тыс. человек

Коммерсантъ04:09

Путин подписал указ об осеннем призыве

ТАСС03:55

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

РИА Новости04:14

Путин подписал указ о призыве в российскую армию осенью

RT на русском03:30
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Политика

Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04
Происшествия

Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
РБК 06:38
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
РИА Новости вчера в 13:19
Экономика

Московская биржа зарегистрировала 3 млн частных инвесторов

Всего с начала года доступ к рынкам Московской биржи получили более 1 млн частных инвесторов.
Коммерсантъ 10:07
Политика

Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге

Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Экономика

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Театры

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Космос

Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора

Учёными РФ была предложена уникальная схема, учитывающая гравитационные эффекты.
HotGeo вчера в 10:04
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Политика

В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Сиб.фм 07:13
Происшествия

В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже

Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Спорт

Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство

Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Политика

В Крыму назначат нового председателя правительства

Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия

На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми

По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Политика

Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа

Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.
Газета.Ru 01:59
Политика

Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить «отдаленное село» на севере

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному поработать во власти после критики региональных властей.
Ведомости 04:15
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
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