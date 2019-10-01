Политика
Комсомольская правдаПутин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами. Они, в первую очередь, касающихся отсрочки. Напомним, кампании проходят с 1 октября по 31 декабря.
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Политика
Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04
Происшествия
Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева
Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
РБК 06:38
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
РИА Новости вчера в 13:19
Экономика
Московская биржа зарегистрировала 3 млн частных инвесторов
Всего с начала года доступ к рынкам Московской биржи получили более 1 млн частных инвесторов.
Коммерсантъ 10:07
Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге
Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Космос
Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора
Учёными РФ была предложена уникальная схема, учитывающая гравитационные эффекты.
HotGeo вчера в 10:04
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Политика
В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России
Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже
Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Спорт
Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство
Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Политика
Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа
Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.
Газета.Ru 01:59
Политика
Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить «отдаленное село» на севере
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному поработать во власти после критики региональных властей.
Ведомости 04:15
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57