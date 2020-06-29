с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня. 172

Общество Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений В Индии решено заблокировать 59 мобильных приложений, в том числе TikTok, которые разработаны в Китае, так как они «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны», сообщает министерство электроники и информационных технологий Индии. 1

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 43

Политика Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости". 31

Футбол «Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба «В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС. 3

Общество Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии "Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.

Гаджеты Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone. 169

Общество В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 477

Происшествия На Крымском мосту перевернулась фура, гружённая щебнем Фура со щебнем, двигаясь в сторону Таманского полуострова, снесла разделительный барьер, выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. 2

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 289

Футбол Арбитр Федотов: жёлтая карточка Кралу? Вопроса быть не может, судьи не считают карточки Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жёлтую карточку полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0). Хавбек получил четвёртое предупреждение в сезоне и пропустит матч 25-го тура с ЦСКА.

Здоровье Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19 Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании. 17

Здоровье Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. 1

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф". 2