Политика
Lenta.ruПутин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Известия12:21
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Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости 12:19
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
В Индии решено заблокировать 59 мобильных приложений, в том числе TikTok, которые разработаны в Китае, так как они «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны», сообщает министерство электроники и информационных технологий Индии.
Взгляд.ру 12:39
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо 05:39
Политика
Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
Футбол
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Гаджеты
Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства
По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика 08:37
Футбол
Кике Сетьен: «Если мы не выигрываем, возникает нервозность и напряжение. Это цирк, в котором мы выступаем»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о внутрикомандных отношениях.
Sports.ru 13:13
Киберспорт
Геймплей ремастера Crysis покажут через 48 часов — тогда же могут назвать дату выхода
Crytek через 48 часов, 1 июля в 19:00 МСК, покажет геймплейный трейлер ремастера Crysis.
Игромания.ру 12:09
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Происшествия
На Крымском мосту перевернулась фура, гружённая щебнем
Фура со щебнем, двигаясь в сторону Таманского полуострова, снесла разделительный барьер, выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась.
REGNUM 13:29
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Наука
Севастопольские ученые изучили распределение метана в Чёрном море
Вести.Севастополь 10:42
Футбол
Арбитр Федотов: жёлтая карточка Кралу? Вопроса быть не может, судьи не считают карточки
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жёлтую карточку полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0). Хавбек получил четвёртое предупреждение в сезоне и пропустит матч 25-го тура с ЦСКА.
Чемпионат 13:03
Здоровье
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
Здоровье
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Политика
В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на июньский прогноз агентства Global Economic Outlook.
Газета.Ru 10:53
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20