с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии. 4

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Общество Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно "За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа. 130

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