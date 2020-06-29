Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале
 правовой информации.
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