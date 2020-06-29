Политика
ИзвестияПутин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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с чего всё началось
«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Известия12:21
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Экономика
Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM 10:30
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл»
Победой «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу 28 июня в Ньюкасл-апон-Тайне.
ИА Красная Весна вчера в 15:28
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Здоровье
У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава
У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.
Новый День 03:46
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем
Гимнастка Дина Аверина победила в онлайн-турнире по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
CT news 10:16
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России 07:33
Происшествия
Гендиректору «Сахморфлота» дали условный срок за мошенничество
В ходе судебного заседания установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО "Сахморфлот" умышленно представил в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области документы для установления тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, включив подложные сведения по ремонту теплохода "Гипанис", который фактически не производился.
Сахалин.Инфо 19:37
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Гаджеты
Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards
Сегодня компания Apple назвала имена лауреатов премии Apple Design Award.
Prophotos.ru 13:43
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Здоровье
Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу
Амурская правда 03:23
Космос
Обнаружено шесть новых потенциальных спутников экзопланет
Трудность с идентификацией возможных спутников экзопланет состоит в том, что эти спутники, имея крохотные в астрономических масштабах размеры, находятся на очень большом расстоянии от нас.
AstroNews.ru 10:45