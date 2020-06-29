с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Гаджеты Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки. 1

Экономика Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне» Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.

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Здоровье У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 99

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 16

Кино Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш» Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.

Происшествия Гендиректору «Сахморфлота» дали условный срок за мошенничество В ходе судебного заседания установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО "Сахморфлот" умышленно представил в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области документы для установления тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, включив подложные сведения по ремонту теплохода "Гипанис", который фактически не производился.

Общество Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Гаджеты Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards Сегодня компания Apple назвала имена лауреатов премии Apple Design Award.

Культура Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). 7

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 16